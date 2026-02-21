Carnevale di Sciacca | mostre d’arte musei animazione musicale

Il Carnevale di Sciacca si anima con mostre d’arte, musei aperti e spettacoli musicali, attirando molti visitatori. La manifestazione si svolge oggi e domani, trasformando il centro storico in un vivace palcoscenico. Le strade si riempiono di colori e suoni, mentre le esposizioni offrono un’occasione per scoprire capolavori locali e storici. La partecipazione crescente rende questa festa un appuntamento molto atteso dalla comunità. La città si prepara a vivere due giorni all’insegna del divertimento e della cultura.

Mostre d'arte, musei, animazione musicale in centro città oggi e domani, giornate del Carnevale di Sciacca. È quanto rende noto l'assessore allo Spettacolo e al Turismo Francesco Dimino. Aperto oggi il Mudia, il Museo Diocesano di arte sacra nei locali della Chiesa Madre Mudia dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Aperto oggi e domani mattina anche il Museo del Mare di via Licata, dove è possibile ammirare la preziosa statuetta del Melqart e altri importanti reperti archeologici e visitare la mostra dal titolo "Al tornio e a mano – Forme della ceramica contemporanea tra Burgio e Sciacca"

Sciacca rivive il Carnevale: foto d’epoca in mostra tra alberghi e musei per un viaggio nella storia della festa.Sciacca torna a vivere il suo Carnevale con una mostra di foto d’epoca.

