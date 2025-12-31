Matteo morto a 29 anni per un malore durante la partita di calcio a 8 riesumato il corpo | Non poteva giocare Un indagato per omicidio colposo

Matteo Legler, 29 anni, è deceduto improvvisamente durante una partita di calcio a 8 a Grosseto. La sua morte ha suscitato molte domande e attualmente è in corso un procedimento giudiziario, con un indagato per omicidio colposo. La vicenda resta oggetto di approfondimenti per chiarire le cause di un evento così tragico e inaspettato.

