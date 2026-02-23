Rogoredo Mansouri è morto un’ora dopo lo sparo poteva salvarsi Ma Cinturrino non chiamò i soccorsi – Le carte

Abderrahim Mansouri è morto un’ora dopo essere stato ferito da colpi di pistola, perché l'agente Cinturrino non ha chiamato i soccorsi. La decisione di non intervenire ha lasciato il giovane senza aiuto nelle ore cruciali. Le indagini hanno ricostruito la scena, evidenziando come la mancata chiamata abbia influito sulla sua sorte. La vicenda ha acceso un dibattito sulla responsabilità degli agenti in situazioni di emergenza.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino, fermato oggi 23 febbraio per l’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri nel bosco della droga di Rogoredo, poteva salvargli la vita dopo avergli sparato. Ha invece aspettato più di venti minuti prima di chiamare i soccorsi, mentre Mansouri dava vari segni di vita, per prendere il tempo di sistemare la scena dell’omicidio in modo da far sembrare che l’uomo, con precedenti per spaccio e figura conosciuta nella zona, l’avesse minacciato con una pistola a salve (messa lì invece, si scoprirà dopo, proprio da Cinturrino). C’è anche questo elemento nelle 16 pagine di provvedimento di fermo eseguito questa mattina nella Questura di Milano, dove Cinturrino alloggia e dove, in mattinata, si è svolta una conferenza stampa organizzata dalla procura di Milano e dalla stessa Polizia di Stato che, tramite la Digos, ha svolto le indagini, raccogliendo le testimonianze dei colleghi del poliziotto. 🔗 Leggi su Open.online

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.

Ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Cinturrino: “Pistola vicino al corpo solo dopo lo sparo”Un poliziotto è stato fermato dopo aver sparato a un giovane a Rogoredo, causa presumibile del decesso.

