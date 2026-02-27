Un testimone ha riferito che il chirurgo aveva affermato che il cuore non avrebbe ripreso a battere. Le testimonianze dei sanitari indicano che il muscolo cardiaco congelato era stato sottoposto a determinate procedure. La vicenda si concentra sui dettagli emersi durante le fasi di intervento e sulle dichiarazioni rilasciate dai coinvolti. Nessuna delle parti ha ancora fornito ulteriori spiegazioni o chiarimenti.

"Questo cuore non farà neppure un battito, non ripartirà mai". Secondo alcune testimonianze raccolte dai pm è quanto avrebbe detto il cardiochirurgo che lo scorso 23 dicembre ha eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico. Il bambino, di appena due anni, è deceduto il 21 febbraio scorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi. Il cuore arrivato da Bolzano sarebbe stato danneggiato dopo l'espianto a causa del ghiaccio secco utilizzato per riempire la box frigo dentro la quale il muscolo cardiaco è stato trasportato dall'equipe partenopea. Il cuore sembrava "una pietra durissima", secondo quanto hanno riferito alcuni sanitari agli investigatori, tanto che per ammorbidirlo si sarebbero resi necessari risciacqui con acqua calda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte Domenico, un testimone: "Il chirurgo disse che il cuore non sarebbe ripartito"

Morte Domenico, infermiera Monaldi: “Cuore era una pietra, dott Oppido sapeva che non sarebbe mai ripartito” – I VERBALIL’avvocato della famiglia di Domenico, Francesco Petruzzi, ha presentato 2 denunce contro il cardiologo Oppido per omicidio chiedendone l’arresto per...

Morte Domenico, l'avvocato a "Diario del giorno": "Il cuore sarebbe stato trapiantato e poi espiantato""Attraverso il Centro Nazionale Trapianti, in un primo momento, l'esito del trapianto di cuore non era chiaro: in seguito, è stato comunicato che il...

Temi più discussi: Morte del piccolo Domenico, il dolore diventa impegno; Trapianto fallito, morto Domenico Caliendo: piccolo angelo volato via; La morte di Domenico Belfiore, una vita da boss e gli intrecci con l’omicidio di Amedeo Damiano; Domenico, il legale della famiglia: La mamma gli è stata vicino fino all'ultimo.

Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuoreNuovi dettagli sulla morte di Domenico: sotto indagine le procedure di espianto e l’uso del ghiaccio secco per il cuore destinato al trapianto. tgcom24.mediaset.it

Morte Domenico, l'inchiesta a Bolzano punta sui medici napoletani. Un Oss: Ho chiesto se andava beneUn operatore sanitario di Bolzano chiese al medico del team dell'ospedale Mondaldi se il ghiaccio per il rabbocco nella borsa frigo per il cuore espiantato andasse bene ed ebbe una risposta positiva. napolitoday.it

+++MORTE DOMENICO: L'INCHIESTA DI BOLZANO PUNTA SUI MEDICI DI NAPOLI+++ facebook

Morte Domenico, parla il papà: "Quando i dottori sparirono capii che era andata male" #napoli x.com