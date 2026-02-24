Morte Domenico l' avvocato a Diario del giorno | Il cuore sarebbe stato trapiantato e poi espiantato

Domenico è morto dopo un trapianto di cuore che si è rivelato fallimentare, secondo quanto spiegato dall’avvocato durante un’intervista. Il Centro Nazionale Trapianti aveva inizialmente comunicato un esito positivo, ma successivamente ha annunciato che il cuore era stato trapiantato e poi rimosso a causa di una grave disfunzione. La vicenda ha coinvolto le procedure di verifica e le decisioni mediche prese in corsa. La famiglia aspetta chiarimenti ufficiali sulle cause del decesso.

"Attraverso il Centro Nazionale Trapianti, in un primo momento, l'esito del trapianto di cuore non era chiaro: in seguito, è stato comunicato che il cuore sarebbe stato trapiantato e successivamente espiantato, per disfunzione primaria dell'organo". Lo ha detto, intervenendo a "Diario del Giorno", Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico, il bimbo morto dopo un trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trapianto fallito al Monaldi, l’avvocato: “Il cuore di Domenico espiantato prima che arrivasse il nuovo”Il trapianto al Monaldi si è concluso con un fallimento, perché il cuore di Domenico è stato espiantato prima dell’arrivo del nuovo organo.

Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, è mortoDomenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa aveva ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, è deceduto.

