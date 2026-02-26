Morte Domenico infermiera Monaldi | Cuore era una pietra dott Oppido sapeva che non sarebbe mai ripartito – I VERBALI
Un’infermiera dell’ospedale Monaldi ha descritto il decorso di una persona deceduta, affermando che il suo cuore era diventato una pietra e che il medico sapeva che non avrebbe mai ripreso conoscenza. La famiglia ha affidato le proprie accuse a un avvocato, che ha presentato due denunce formali contro le persone coinvolte. La vicenda è al centro di un procedimento legale che prosegue senza commenti ufficiali.
L’avvocato della famiglia di Domenico, Francesco Petruzzi, ha presentato 2 denunce contro il cardiologo Oppido per omicidio chiedendone l’arresto per pericolo di fuga In merito alla morte di Domenico, il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato”, nuovi dettagli emergono dai verbali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai».
Morte Domenico, “Il cuore era una pietra durissima”: la testimonianza di un sanitario presente in sala operatoriaIl cuore giunto all'ospedale Monaldi da Bolzano e destinato al piccolo Domenico Caliendo "era congelato", una "pietra durissima".
Temi più discussi: Ospedale Monaldi, dopo la morte di Domenico medici subissati di minacce di morte. E arrivano le disdette: Non voglio più operarmi, non mi fido; Il caposala del Monaldi: Per due mesi abbiamo accudito Domenico, la sua fine è una sconfitta; Bimbo col cuore bruciato, minacce e insulti ai medici del Monaldi: Dobbiamo andare a prenderli uno per uno; Le visite e le preghiere del cardinale Battaglia al piccolo Domenico: stamattina l’estrema unzione.
La morte di Domenico al Monaldi, il papà rompe il silenzio: Sono molto arrabbiatoTra dolore e richiesta di giustizia: la morte di Domenico nel racconto del papà tra rabbia, dubbi sul trapianto e bisogno di verità. notizie.it
Domenico Caliendo morto al Monaldi, particolari scioccanti nei verbali degli infermieri. L’avvocato: a Bolzano nessun errore per il ghiaccio, Napoli doveva vigilareDettagli scioccanti nei verbali degli infermieri ascoltati come testimoni nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico. Inchiesta per omicidio colposo, si entra nel vivo della ... ilmattino.it
"Il cuore del piccolo Domenico espiantato 4 minuti prima dell'arrivo dell'organo da trapiantare arrivato da Bolzano" Le testimonianze dei sanitari ascoltati dalla Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico. - facebook.com facebook
Morte Domenico, parla il papà: "Quando i dottori sparirono capii che era andata male" #napoli x.com