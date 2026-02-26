Morte Domenico infermiera Monaldi | Cuore era una pietra dott Oppido sapeva che non sarebbe mai ripartito – I VERBALI

Un’infermiera dell’ospedale Monaldi ha descritto il decorso di una persona deceduta, affermando che il suo cuore era diventato una pietra e che il medico sapeva che non avrebbe mai ripreso conoscenza. La famiglia ha affidato le proprie accuse a un avvocato, che ha presentato due denunce formali contro le persone coinvolte. La vicenda è al centro di un procedimento legale che prosegue senza commenti ufficiali.