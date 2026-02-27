Bambino dal cuore bruciato il Monaldi aveva 3 box high-tech per il trasporto organi ma l' equipe non lo sapeva

Un bambino con il cuore bruciato ha ricevuto il trasporto di organi in un reparto di alta tecnologia al Monaldi, dove però l'équipe non ne era a conoscenza. La relazione regionale evidenzia problemi nei protocolli tra Napoli e Bolzano, come la mancanza di ghiaccio sufficiente e altre criticità nei trasporti, mettendo in luce le falle nel sistema.

Proseguono le indagini sul caso del bambino con il cuore bruciato. Si è scoperto che al Monaldi di Napoli erano disponibili tre contenitori di ultima generazione per il trasporto e la conservazione degli organi da trapianto. Stando alla relazione della Regione, i medici hanno sostenuto di non esserne a conoscenza. Sarebbero tre i fattori che hanno contribuito al tragico evento: ghiaccio, box e comunicazione. La Procura indaga con priorità ed esclusiva sul caso. Tre box di ultima generazione Prosegue l’indagine sulla morte del piccolo Domenico in seguito al trapianto di cuore avvenuto il 23 dicembre. Al momento sono sette i medici indagati, mentre la relazione di 295 pagine della Regione Campania, inviata al Ministro della Salute, fa emergere nuovi dettagli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Morte Domenico Caliendo, al Monaldi 3 box “Paragonix” per conservazione organi da trapianto, ma equipe “non lo sapeva”Nel documento, che raccoglie la documentazione fornita dai vertici dell’Azienda ospedaliera, si evidenzia che nel dicembre scorso al Monaldi erano...

Monaldi, si indaga su altri 2 casi sospetti di «trapianti sospetti». Denuncia Tg1. C'erano 3 box tecnologici per trasporto, ma «l'equipe non lo sapeva»Dopo il caso del piccolo Domenico morto, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli.

