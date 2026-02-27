Morte Domenico Caliendo al Monaldi 3 box Paragonix per conservazione organi da trapianto ma equipe non lo sapeva

Un paziente è deceduto al Monaldi e, durante le procedure di conservazione degli organi per il trapianto, sono stati utilizzati tre box “Paragonix” senza che l’equipe sanitaria ne fosse a conoscenza. La documentazione ufficiale dell’azienda ospedaliera conferma questa situazione, lasciando aperti dubbi sulla comunicazione interna e sulle modalità di gestione delle apparecchiature. La vicenda è oggetto di indagini ufficiali.