Morte Domenico Caliendo al Monaldi 3 box Paragonix per conservazione organi da trapianto ma equipe non lo sapeva
Un paziente è deceduto al Monaldi e, durante le procedure di conservazione degli organi per il trapianto, sono stati utilizzati tre box “Paragonix” senza che l’equipe sanitaria ne fosse a conoscenza. La documentazione ufficiale dell’azienda ospedaliera conferma questa situazione, lasciando aperti dubbi sulla comunicazione interna e sulle modalità di gestione delle apparecchiature. La vicenda è oggetto di indagini ufficiali.
Nel documento, che raccoglie la documentazione fornita dai vertici dell’Azienda ospedaliera, si evidenzia che nel dicembre scorso al Monaldi erano disponibili 3 dispositivi “Paragonix”, contenitori di ultima generazione per il trasporto e la conservazione degli organi destinati al trapianto I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli». Tre box tecnologici ma equipe non sapeva
Trapianti al Monaldi, il Tg1: «Altri due casi sospetti». Il caso dei box tecnologici: 3 erano disponibili, ma «l'equipe non lo sapeva»Dopo il caso del piccolo Domenico, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli.
