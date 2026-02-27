Moretto | Atletico Madrid forte su Stankovic

L’Atletico Madrid sta seguendo da vicino Aleksandar Stankovic. La notizia è stata rivelata da Matteo Moretto durante un’intervista a Radio Marca, dove ha fatto il punto sulle mosse di mercato dei Colchoneros. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il club spagnolo sembra interessato a rinforzare la propria rosa con il centrocampista.

L’Atletico Madrid mette nel mirino Aleksandar Stankovic. A rivelarlo è Matteo Moretto, intervenuto sulle frequenze di Radio Marca per fare il punto sulle strategie di mercato dei Colchoneros. Secondo il giornalista, la dirigenza del club spagnolo sarebbe rimasta colpita dalle qualità del centrocampista classe 2005, considerato un profilo ideale per il futuro del reparto mediano. “C’è un calciatore che ha giocato proprio lì l’altro giorno. Stankovic. La direzione sportiva dell’Atletico è innamorata delle sue qualità. È giovane, ha 20 anni, e l’Inter ha un’opzione di riacquisto su di lui”, ha spiegato Moretto. Proprio la clausola a favore dell’Inter rende l’operazione tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

