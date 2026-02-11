Juventus Nicolò Schira Atletico Madrid su McKennie

L’Atletico Madrid si muove per Weston McKennie. Secondo Nicolò Schira, i colchoneros stanno studiando un’offerta per portare il centrocampista della Juventus in Spagna. La trattativa sarebbe in fase iniziale, ma il club madrileno sembra deciso a provarci. La Juventus, invece, valuta le prossime mosse e non ha ancora deciso se trattare o meno. La situazione resta aperta, con i tifosi che seguono con attenzione gli sviluppi.

McKennie nel mirino dell'Atletico Madrid Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'Atletico Madrid sta progettando di tentare l'assalto a Weston McKennie. Ma la Juventus non è disposta a lasciarsi scappare il suo giocatore. Il duo Comolli-Ottolini è pronto a fare un tentativo per il rinnovo di McKennie, ma ha stabilito

