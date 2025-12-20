L’obiettivo è vicino ma non ancora sicuro al 100%. Mancano due giornate per chiudere il girone d’andata della regular season di A1 e delineare la griglia definitiva della Coppa Italia 2025-26. L’Hockey Sarzana forte della vittoria a Grosseto (che gli ha permesso di raggiungere la settima posizione) sfida stasera al Vecchio Mercato il Why Sport Valdagno, quinto in classifica che precede i rossoneri di 5 punti (inizio 20.45, arbitri Eccelsi di Novara e Pigato di Montecchio). Con una vittoria stasera e il ’bis’ nell’ultima di andata a Novara, i rossoneri potrebbero entrare nelle prime sei posizioni al giro di boa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sarzana, esame Valdagno. Nel mirino la Coppa Italia

Leggi anche: Hockey pista: il turno iniziale della Serie A1 vede esultare Valdagno, Sarzana, Follonica e Viareggio

Leggi anche: L’elisoccorso sotto la lente del Tar. Nel mirino la nuova base di Sarzana

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sarzana, esame Valdagno. Nel mirino la Coppa Italia.

Sarzana, esame Valdagno. Nel mirino la Coppa Italia - Necessaria una vittoria stasera per entrare fra le prime otto in classifica "Match difficile, servirà carattere". sport.quotidiano.net