Sarzana, esame Valdagno. Nel mirino la Coppa Italia.

L’obiettivo è vicino ma non ancora sicuro al 100%. Mancano due giornate per chiudere il girone d’andata della regular season di A1 e delineare la griglia definitiva della Coppa Italia 2025-26. L’Hockey Sarzana forte della vittoria a Grosseto (che gli ha permesso di raggiungere la settima posizione) sfida stasera al Vecchio Mercato il Why Sport Valdagno, quinto in classifica che precede i rossoneri di 5 punti (inizio 20.45, arbitri Eccelsi di Novara e Pigato di Montecchio). Con una vittoria stasera e il ’bis’ nell’ultima di andata a Novara, i rossoneri potrebbero entrare nelle prime sei posizioni al giro di boa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
