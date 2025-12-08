ferrari rossa di vergogna vietato sbagliare nel 2026

La Formula 1 cambia pelle nel 2026. E non sarà un semplice aggiornamento tecnico: sarà un terremoto destinato a riscrivere gerarchie, carriere e ambizioni. Le nuove monoposto saranno più leggere, corte, con un’aerodinamica semplificata e un sistema ibrido radicalmente diverso: il recupero di energia elettrica raddoppierà, il motore termico scenderà a 400 kW e l’MGU-K- il sistema che recupera energia in frenata- salirà a 350 kW, per un equilibrio mai visto tra potenza tradizionale e componente elettrica. Dopo 15 anni di presenza, il Drs è andato in letargo ieri, dato che arriverà il “Manual Override”, una sorta di boost elettrico per chi insegue così da favorire i sorpassi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

