Punto Nascita Campostaggia Consiglio comunale compatto per tutela e valorizzazione

Il Consiglio comunale di Poggibonsi ha deciso di unarsi per proteggere e valorizzare il Punto Nascita dell’ospedale di Campostaggia. Tutti i consiglieri sono stati d’accordo nel sostenere iniziative e azioni concrete per difendere questo servizio fondamentale per la comunità.

Il Consiglio Comunale di Poggibonsi si schiera compatto per la tutela e la valorizzazione del Punto Nascita dell' ospedale di Campostaggia. Un sì senza riserve per un ordine del giorno presentato dalla maggior parte dei gruppi consiliari. Documento approvato poi all'unanimità dei presenti. Voto favorevole dei gruppi Partito Democratico, Futura, Uniti per Poggibonsi, Vivi Poggibonsi, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Poggibonsi Merita. Tutto prende le mosse dall'analisi del contesto, con la crisi demografica che investe il Paese e le trasformazioni sociali e territoriali che sono intervenute. "La crisi demografica in atto – si legge - ha modificato profondamente il quadro di riferimento: al calo delle nascite si accompagnano l'aumento dell'età media dei genitori, la riduzione della popolazione in età fertile e la crescente complessità assistenziale, elementi che rendono necessario un approccio diverso e non meramente quantitativo".

