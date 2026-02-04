Nisini Lega | Punto nascita Montevarchi priorità da tutelare Giani ambiguo ora chiarezza

La Lega ribadisce l’importanza di mantenere aperto il punto nascita di Montevarchi. Nisini attacca Giani, accusandolo di essere ambiguo sulla questione e chiedendo chiarezza. La discussione si infiamma mentre i sindaci del territorio chiedono risposte rapide.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – "L a difesa del punto nascita di Montevarchi è una priorità non solo sanitaria ma anche territoriale per tutto il Valdarno. Per questo abbiamo rivolto una interrogazione al ministero competente per sapere se non ritenga di promuovere un riesame urgente del parere espresso dal Comitato percorso nascita nazionale, al fine di tutelare i diritti delle partorienti e delle famiglie di questo versante della Toscana" lo dichiara la deputata toscana della Lega Tiziana Nisini, annunciando un'interrogazione sulla chiusura del Punto Nascita dell'Ospedale di Montevarchi. "Lo scorso 14 gennaio il presidente Giani aveva annunciato la richiesta di una deroga ministeriale per mantenere aperti alcuni punti nascita sotto soglia.

Il punto nascita di Montevarchi, gestito dall’ospedale della Gruccia, continua a essere al centro di attenzione.

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi e Gabriele Veneri chiedono chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi.

