Punto nascita di Montevarchi Casini Pd | Un presidio da difendere e valorizzare

Il punto nascita di Montevarchi, all’ospedale Santa Maria alla Gruccia, resta un servizio fondamentale per il Valdarno. Il consigliere Casini del Pd ribadisce che si tratta di un presidio di qualità, da difendere e valorizzare. La sua importanza non si mette in discussione, anche di fronte alle polemiche e alle voci sulla possibile chiusura o ridimensionamento.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – “Il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è un presidio prezioso, di qualità ed eccellenza per tutto il Valdarno. A fronte di un numero di parti di poco sotto alla soglia, nel tempo ha garantito professionalità, sicurezza e prossimità alle famiglie e, proprio per questo, deve essere mantenuto e valorizzato”. Lo afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Roberta Casini, intervenendo nel dibattito sul futuro del punto nascita di Montevarchi. “La questione non riguarda solo i numeri, ma i bisogni di un intero territorio. È necessario tenere insieme due elementi fondamentali: la massima sicurezza per madri, neonati e per chi lavora nel reparto, che non può mai essere messa in discussione, e una valutazione attenta dei bisogni del territorio, anche tenendo conto del generale calo demografico” – dichiara la consigliera Pd, eletta nel collegio di Arezzo e provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il punto nascita di Montevarchi, gestito dall’ospedale della Gruccia, continua a essere al centro di attenzione.

Il punto nascita dell’Ospedale della Gruccia di Montevarchi rischia di chiudere a causa di una natalità inferiore alla soglia prevista, con 455 nascite nell’ultimo anno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

