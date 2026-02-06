Decreto sicurezza Bergamini FI | Misure concrete per rafforzare la prevenzione

Davide Bergamini di Forza Italia ha commentato il nuovo decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri. Il deputato sottolinea che le misure adottate sono concrete e puntano a rafforzare la prevenzione. Bergamini afferma che il decreto tutela le forze dell’ordine e protegge i cittadini, senza giri di parole. La discussione sulla sicurezza ora entra nel vivo, con le opposizioni che promettono di analizzare con attenzione i contenuti del provvedimento.

Davide Bergamini, deputato di Forza Italia, si è espresso in merito al decreto sicurezza appena approvato dal Consiglio dei Ministri che, in base a quanto dichiarato dallo stesso, "introduce misure concrete che rafforzano la prevenzione, tutelano le forze dell'ordine e difendono i cittadini.

