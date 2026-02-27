Mondiali di calcio 2026 | la Rai si aggiudica 35 match Dazn punta al bottino pieno

Per i Mondiali di calcio del 2026, la Rai ha ottenuto i diritti di trasmissione di 35 partite mentre Dazn mira a trasmetterne tutte. La competizione si svolgerà in Nord America, coinvolgendo diverse nazioni organizzatrici. La distribuzione delle partite tra le piattaforme sta creando discussioni tra gli addetti ai lavori, con attenzione particolare alle strategie di trasmissione e alle coperture televisive.

La piattaforma di streaming sportivo sarebbe a un passo dall'annuncio ufficiale: accordo per tutte e 104 le partite della competizione Inizia a delinearsi la copertura televisiva per i prossimi Mondiali di calcio, che si svolgeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026: la Rai trasmetterà in chiaro per i suoi telespettatori 35 match, con la speranza di includere anche quelli degli Azzurri, mentre Dazn pare vicina a chiudere l'accordo per aggiudicarsi tutto il pacchetto composto da 104 partite. La televisione di Stato riduce quindi la sua presenza rispetto allo scorso appuntamento in Qatar nel 2022, quando trasmise tutti i 64 incontri, dal canto suo Dazn coprirebbe l'intera manifestazione per la prima volta nella sua storia.