La Rai si aggiudica 35 partite in chiaro dei Mondiali 2026 | dove si vedranno tutte le gare

La Rai trasmetterà in chiaro 35 partite dei Mondiali 2026, confermando le proprie posizioni nel calcio internazionale. La scelta riguarda diverse gare, alcune delle quali già sono state annunciate, e permette agli italiani di seguire le partite più importanti senza costi aggiuntivi. La copertura garantirà un'ampia visibilità alle partite più attese del torneo.

La Rai ha annunciato di essersi aggiudicata ufficialmente i diritti di trasmissione esclusiva in chiaro di 35 partite dei Mondiali 2026: alcune gare già si conoscono. Per vedere tutti i match bisognerà pagare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Rai si aggiudica i diritti in chiaro dei Mondiali. La gaffe nel comunicato: “35 partite, incluse quelle della Nazionale”La Rai trasmetterà 35 partite dei prossimi Mondiali di calcio, che si disputeranno tra giugno e luglio 2026 in Usa, Canada e Messico.

Mondiale 2026 in chiaro: su Rai 35 partite - Opening, tutte gare Italia, semifinali e finale.A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026™ , Rai si è aggiudicata i...

La FIFA ha appena introdotto un nuovo cartellino che verrà usato ai Mondiali 2026.

Temi più discussi: Giro di Sardegna, Nicolò Garibbo si aggiudica la prima tappa; Fiction Rai, Luca Argentero e Lino Guanciale beffati da Can Yaman: il successo (inaspettato) di Sandokan; Manna sul gol annullato al Napoli: Questo non è calcio, è imbarazzante. Hien si butta giù,? il contatto non c'è; Borse: Dow Jones -1,66% con incertezze sui dazi.

Mondiali 2026, Rai si aggiudica i diritti per 35 partite in chiaro (in esclusiva)L'Italia di Gattuso ancora non ha guadagnato sul campo la qualificazione ai prossimi Mondiali (playoff a fine marzo) ma la Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di ... ilmattino.it

***Rai: si aggiudica esclusiva in chiaro per 35 partite dei Mondiali calcio 2026Compresi eventuali match Nazionale, semifinali e finale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Rai si aggiudica in esclusiva i diritti di ... ilsole24ore.com

#FIFAWorldCup Mondiali di #calcio 2026 "Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri - che includono la partita d'apertura, tutte le partite della nazionale italiana, le semifinali e la finale - oltre facebook

Coppa del Mondo FIFA 2026™ in chiaro sui canali #Rai Rai si aggiudica i diritti esclusivi multipiattaforma per 35 partite: opening match, tutte le gare dell’Italia, semifinali e finale. Ampia copertura con almeno 32 match su Rai 1 e highlights su TV, radio, digita x.com