Mondiale 2026 in chiaro | su Rai 35 partite - Opening tutte gare Italia semifinali e finale

Su Rai saranno trasmesse in chiaro 35 partite del Mondiale 2026, tra cui l’Opening, tutte le gare dell’Italia, le semifinali e la finale. La decisione riguarda la copertura televisiva dell’intero torneo e coinvolge una gara pubblica per i diritti di trasmissione in Italia. La programmazione si concentrerà su partite di rilievo che interesseranno gli appassionati di calcio nel paese.

A seguito della procedura di gara per l'assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026™, Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri - che includono la partita d'apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale - oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione.

