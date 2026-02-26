Mondiale 2026 in chiaro | su Rai 35 partite - Opening tutte gare Italia semifinali e finale

Su Rai saranno trasmesse in chiaro 35 partite del Mondiale 2026, tra cui l’Opening, tutte le gare dell’Italia, le semifinali e la finale. La decisione riguarda la copertura televisiva dell’intero torneo e coinvolge una gara pubblica per i diritti di trasmissione in Italia. La programmazione si concentrerà su partite di rilievo che interesseranno gli appassionati di calcio nel paese.

A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026™, Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri - che includono la partita d'apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale - oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione. Ai fini della massima esposizione in Italia della. Finalissima 2026 Spagna-Argentina in diretta su Sky, streaming su NOW e in chiaro su TV8 dal Lusail Stadium con calcio d’inizio alle 19.00 Un nuovo appuntamento di calcio internazionale da vivere in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Sorteggiato il potenziale girone dell’Italia ai Mondiali 2026 in caso di passaggio dei playoff.

