Mondiali 2026 di calcio diritti tv in chiaro alla Rai ma non per tutte le partite

Per i Mondiali 2026, i diritti televisivi sono stati assegnati e la Rai trasmetterà in chiaro 35 partite, mentre altre saranno visibili su piattaforme a pagamento. La distribuzione delle partite in chiaro e a pagamento riguarda diverse fasi del torneo, con una selezione di match che saranno accessibili a tutti. La decisione interessa il pubblico italiano e le modalità di visione delle partite.

Mondiali 2026: sono stati assegnati i diritti tv. La Rai potrà trasmettere in chiaro 35 partite. "A seguito della procedura di gara per l'assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo Fifa 2026, Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri – che includono la partita d'apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale – oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione". Lo rende noto la Rai in un comunicato. Per quanto riguarda l'Italia, la sua partecipazione al Mondiale passerà dai playoff dove affronterà l'Irlanda del Nord (il 26 marzo) ed eventualmente la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo).