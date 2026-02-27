I Mondiali di calcio del 2026 si svolgeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta televisiva esclusivamente su Dazn. La piattaforma di streaming garantirà la visione degli incontri senza interruzioni, rendendo disponibili le partite in tempo reale per gli spettatori. La trasmissione delle partite rappresenta una novità per questo evento sportivo.

I Mondiali di calcio del 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, in Messico e Canada, saranno trasmessi in diretta tv su Dazn. Secondo quanto apprende LaPresse, la piattaforma streaming annuncerà a breve l’accordo con la Fifa per la trasmissione di tutte le partite del torneo. “Dopo lo storico accordo con la Fifa per la trasmissione globale del Mondiale per Club Fifa 2025 e il rilancio di Fifa+ previsto per la prima metà di quest’anno, Dazn e Fifa rafforzano ulteriormente la loro partnership di lungo periodo. Questa estate, tutte le 104 partite della Coppa del Mondo Fifa 2026 saranno trasmesse in diretta solo su Dazn in Italia, segnando un nuovo capitolo nella diffusione del grande calcio in live streaming”, si legge in un comunicato di Dazn. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, diritti tv: su Dazn tutte le partite in diretta

Solo in diretta su DAZN tutte le 104 partite della FIFA World Cup (Mondiali) 2026Dopo lo storico accordo con la FIFA per la trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+ previsto per la prima metà di...

Leggi anche: Mondiali 2026 di calcio, diritti tv in chiaro alla Rai (ma non per tutte le partite)

CENTRAL PARK Central ULTIMA PARTE: il CUORE VERDE di New York

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Alla Rai i diritti per trasmettere in chiaro i Mondiali di calcio 2026; Diritti tv, alla Rai quelli in chiaro dei Mondiali 2026; Dove si vedrà il Mondiale 2026? In Rai solo 35 partite in chiaro e l'Italia (se si qualifica); La Rai si aggiudica i diritti in chiaro dei Mondiali. La gaffe nel comunicato: 35 partite, incluse….

Mondiali 2026 in esclusiva in chiaro sulla RaiLa Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi dei Mondiali 2026 di calcio. Rai 1 trasmetterà almeno 32 partite, tra cui semifinali e finale ... davidemaggio.it

Alla Rai il pacchetto di diritti tv in chiaro dei Mondiali di calcio 2026. La coperturaCon un comunicato apparso sul sito del proprio ufficio stampa, la Rai ha annunciato di aver acquistato la parte relativa ai diritti tv in chiaro dei ... oasport.it

La Rai si aggiudica i diritti TV per 35 partite dei prossimi Mondiali di Calcio, includendo semifinale, finale e incontri dell'Italia. https://tech.everyeye.it/notizie/rai-trasmettera-35-partite-mondiali-2026-chiaro-quali-862296.htmlutm_medium=Social&utm_source - facebook.com facebook

#Mondiali 2026, l'annuncio della #Rai: "Aggiudicati i diritti esclusivi di trasmissione in chiaro di 35 incontri" x.com