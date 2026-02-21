Monaldi sei avvisi di garanzia per la morte del piccolo Domenico | sequestrati i cellulari degli indagati

Monaldi ha emesso sei avvisi di garanzia in seguito alla morte del bambino Domenico, causata da un trapianto eseguito con un cuore deteriorato. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i telefoni degli indagati, cercando di raccogliere prove sulla procedura e sulle eventuali negligenze. Gli inquirenti vogliono chiarire tutte le responsabilità e capire se ci siano stati errori durante l’intervento. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.

Ora che il piccolo Domenico non c’è più, l’ inchiesta sul trapianto di un cuore danneggiato accelera. Ai sei indagati, tra medici e infermieri dell’ ospedale Monaldi, sono stati sequestrati i cellulari e notificati i primi avvisi di garanzia. L’atto è a tutela degli interessati, ma segna uno spartiacque: al momento è ipotizzato il reato di lesioni colpose, ma il fascicolo sarà presto aggiornato per omicidio colposo. Il procuratore aggiunto Antonio Ricci si è recato in mattinata all’ospedale Monaldi. La salma del bambino è stata sequestrata e nei prossimi giorni sarà disposta l’ autopsia. Gli accertamenti riguardano in particolare gli eventi in sala operatoria e il caso dei box di ultima generazione lasciati nell’armadio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Morte del piccolo Domenico Caliendo, 6 avvisi di garanzia e cellulari sequestratiLa morte di Domenico Caliendo, un bambino di 6 anni, ha portato all'invio di sei avvisi di garanzia agli adulti coinvolti.

Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulariLa morte del piccolo Domenico si deve a un possibile errore nel trapianto di cuore effettuato a Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.