I funerali a Saint-Tropez e la rivelazione del marito Bernard d’Ormale | Brigitte soffriva di un cancro Negli ultimi mesi ha affrontato due interventi chirurgici

Brigitte Bardot è stata sepolta nel cimitero marino di Saint-Tropez, sua città natale, dopo la sua scomparsa avvenuta il 28 dicembre all’età di 91 anni. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption, con la bara decorata con fiori. Il marito Bernard d’Ormale ha rivelato che l’attrice soffriva di cancro e aveva affrontato due interventi chirurgici negli ultimi mesi.

Brigitte Bardot riposa insieme alla sua famiglia nel cimitero marino di Saint-Tropez. La città natale dell'attrice, morta il 28 dicembre all'età di 91 anni, ha accolto la bara rivestita di vimini, decorata con fiori colorati, all'ingresso della piccola chiesa di Notre-Dame de l'Assomption. I funerali si sono svolti in forma privata, mentre diverse centinaia di persone si sono radunate davanti ai maxi schermi della piazza per assistere all'ultimo saluto alla diva. Nel giorno dei funerali, il marito Bernard d'Ormale ha deciso di raccontare pubblicamente gli ultimi mesi di vita dell'attrice, svelando la malattia che l'ha accompagnata fino alla fine.

