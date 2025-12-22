La stagione 2026 del tennis è imminente. A partire dal 2 gennaio, la United Cup darà inizio ufficialmente al massimo circuito, mentre il primo evento di rilevanza sarà rappresentato dagli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Si sollevano interrogativi riguardo alle possibili conseguenze per Carlos Alcaraz, a seguito della cessazione del suo storico rapporto con il tecnico Juan Carlos Ferrero. Numerosi osservatori si stanno interrogando sulle ragioni di questo sorprendente divorzio, sia per i tempi che per le modalità, considerando l’eccezionale annata di Carlitos, attualmente al primo posto nel ranking, davanti a Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

Marion Bartoli perentoria sul divorzio tra Alcaraz e Ferrero: "Perde una guida importante e se Sinner vince…"

