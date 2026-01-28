Se Nuzzi avesse un incidente potrebbe solo migliorare così Ezio Greggio Il giornalista risponde | La satira in un Paese libero penso sia un esempio bellissimo di totale libertà

Durante la prima puntata di “Striscia la notizia – La voce della presenza”, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno preso di mira Gianluigi Nuzzi. Greggio ha detto, scherzando, che se Nuzzi avesse un incidente potrebbe solo migliorare. Nuzzi ha risposto dicendo che la satira rappresenta la libertà di un Paese. La puntata si è aperta con battute sulla figura del giornalista, tra risate e frecciate.

Durante la prima puntata di “Striscia la notizia – La voce della presenza”, giovedì 22 gennaio, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno fatto satira su Gianluigi Nuzzi. La criminologa Roberta Bruzzone ha curato per la prima puntata la rubrica “Striscia Criminale” e, una volta concluso il suo intervento, si è allontanata dallo studio con una moto. Enzo Iacchetti, nel congedare l’ospite, ha detto: “Ha preso in pieno Nuzzi! Gli avrà provocato una frattura di Quarto Grado”. Pronta la contro battuta di Greggio: “Bisogna dire che se finisce in un incidente, sotto una moto, Nuzzi può solo che migliorare! Mica peggiora”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se Nuzzi avesse un incidente potrebbe solo migliorare”, così Ezio Greggio. Il giornalista risponde: “La satira in un Paese libero penso sia un esempio bellissimo di totale libertà” Approfondimenti su Gianluigi Nuzzi Gianluigi Nuzzi replica a Striscia la Notizia dopo la battuta di Ezio Greggio, "satira è totale libertà" Gianluigi Nuzzi risponde a Striscia la Notizia e a Ezio Greggio, sottolineando l'importanza della libertà di satira nel giornalismo. “Bisogna dire che se finisce in un incidente, sotto una moto, Nuzzi può solo che migliorare! Mica peggiora”: la battuta di Ezio Greggio scatena i commenti social Il ritorno di “Striscia la notizia – La voce della presenza” su Canale 5 segna una nuova fase per il celebre tg satirico di Antonio Ricci. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Gianluigi Nuzzi Argomenti discussi: Gianluigi Nuzzi replica a Striscia la Notizia dopo la battuta di Ezio Greggio, satira è totale libertà; Nuzzi: Evviva Striscia! Senza satira e comicità non andiamo da nessuna parte; Minneapolis, l'ICE ferma anche i giornalisti italiani: Spaccheremo il finestrino; Gianluigi Nuzzi replica a Striscia la Notizia dopo la battuta di Ezio Greggio satira è totale libertà. Gianluigi Nuzzi replica a Striscia la Notizia dopo la battuta di Ezio Greggio, satira è totale libertàStriscia La Notizia provoca Gianluigi Nuzzi, i social si indignano ma il giornalista difende il diritto di satira. La sua risposta a Ezio Greggio ... virgilio.it Ezio #Greggio celebra su X la vittoria col #Napoli, esaltando il lavoro di #Spalletti che ha trasformato la #Juve nella testa e nel gioco Parole al miele per #Yildiz, #Thuram e #David L'entusiasmo per il gol di #Kostic chiude il messaggio x.com Ezio #Greggio celebra su X la vittoria col #Napoli, esaltando il lavoro di #Spalletti che ha letteralmente trasformato la #Juve nella testa e nel gioco Parole al miele per i singoli con un #Yildiz sempre più fenomeno, #Thuram superlativo e un #David che se - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.