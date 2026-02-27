Mogol vola a Roma con l’elicottero dei Vigili del Fuoco dopo Sanremo | scoppia la polemica

Dopo la serata al Festival di Sanremo, Mogol è partito da Sanremo con l’elicottero dei Vigili del Fuoco insieme alla moglie, dirigendosi a Roma. La scelta di utilizzare il mezzo di soccorso ha suscitato discussioni e polemiche tra il pubblico e sui social. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, generando reazioni di vario tipo.

Le polemiche. Dopo la serata all’Ariston, lo storico paroliere Mogol è ripartito insieme alla moglie alla volta di Roma per prendere parte alla festa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Per il trasferimento ha utilizzato un elicottero dell’elisoccorso dei Vigili del Fuoco, circostanza che ha acceso polemiche, come riportato da Il Fatto Quotidiano. Piantedosi: “Mogol monumento nazionale, polemiche strumentali”. “Siamo contentissimi di aver avuto qui” Mogol “e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili, quindi gli siamo profondamente grati”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

