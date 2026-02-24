Superlega | Trento Modena e Piacenza in lotta per il terzo posto nella 22ª giornata

La lotta tra Trento, Modena e Piacenza per il terzo posto si intensifica dopo la 22ª giornata di SuperLega Credem Banca. La causa è la pressione di ottenere punti importanti prima delle ultime partite. Le squadre si sfidano con determinazione, cercando di migliorare la propria posizione in classifica. In questa fase, ogni punto può fare la differenza e cambiare gli equilibri del campionato. La tensione si fa sentire sui campi italiani.

Il campionato di SuperLega Credem Banca si avvicina agli ultimi turni con ritmi impossibili da seguire, e le sfide della giornata in programma promettono grande spettacolo. Un'occasione unica per assistere a confronti decisivi che determineranno la griglia dei playoff, con alcune formazioni già certe di frontrunners e altre ancora impegnate nelle ultime battaglie per assicurarsi un posto di prestigio. La tensione è palpabile, e ogni singolo risultato può avere ripercussioni importanti sull'ordine della classifica. Con la conquista della prima fase già in tasca, Perugia ha assicurato la sua presenza nei quarti di finale, con la certezza di giocare nella prestigiosa competizione europea, la CEV Champions League del 2027.

SuperLega, ultima chiamata: Trento, Modena e Piacenza si giocano il terzo posto nella notte dell’ultima giornataTrento, Modena e Piacenza cercano di conquistare il terzo posto nella notte dell’ultima giornata di regular season di SuperLega, che si gioca tutta in contemporanea mercoledì 25 febbraio alle 20.

Piacenza batte Trento nello scontro diretto, Modena vince e sale al terzo posto in SuperlegaPiacenza ha conquistato la vittoria contro Trento grazie a un servizio efficace e a una buona difesa, che hanno messo in difficoltà gli avversari.

