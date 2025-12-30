Calcio serie C il programma gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno Trasferte in notturna per il Forlì con Vis Pesaro Ternana e Pineto
Ecco il programma delle gare di Serie C dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno. Il calendario include trasferte in notturna per il Forlì contro Vis Pesaro, Ternana e Pineto. Le date e gli orari sono suscettibili di variazioni, a seconda delle disposizioni della Lega Pro per esigenze organizzative o televisive.
È stato reso noto il programma delle gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno di serie C, con la precisazione che le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione, su disposizione della Lega Pro, per eventuali esigenze organizzative o televisive. Fino al 4° turno di ritorno, invece, il calendario era già definito, col confronto con l’Arezzo questo sabato e poi il derby a Ravenna il 10 entrambi alle 17.30; quindi la Samb domenica 18 alle 12.30 e il viaggio a Gubbio il 25 alle 17.30. Nell’ultimo weekend di gennaio, in occasione della 5ª giornata discendente, il Forlì osserverà il turno di riposo retaggio della defenestrazione del Rimini (ufficialmente fallito) dal torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
