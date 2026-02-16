Ferrara per la Palestina organizza un incontro pubblico | c' è la testimonianza da Gaza
Ferrara per la Palestina organizza un incontro pubblico perché il giornalista Lorenzo D’Agostino, tornato da Gaza, condivide la sua testimonianza diretta sulla situazione nel territorio. Venerdì 20, dalle 18 alle 19.45, la Sala Estense ospiterà l’evento, durante il quale D’Agostino racconterà le sue esperienze durante la missione della Global Sumud Flotilla. Un’occasione per ascoltare una voce che ha vissuto in prima persona gli avvenimenti.
Ferrara per la Palestina chiama a raccolta la cittadinanza ferrarese. Venerdì 20, dalle 18 alle 19.45, si terrà in Sala Estense un incontro informativo con il giornalista e attivista Lorenzo D’Agostino, che ha partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla e che riporterà la sua testimonianza. “La Palestina è ancora sotto assedio, il genocidio non si è mai fermato, anzi, la repressione negli ultimi mesi è aumentata e si è appesantita - evidenziano i referenti -. Viviamo in un paese in cui chi lotta per la libertà e per i diritti umani viene perseguitato e incarcerato dallo stesso governo indagato per crimini di guerra e complicità al genocidio”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
