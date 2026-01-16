Nel fine settimana a Roma si svolgeranno diversi eventi, tra cui un corteo che domani, dalle 10:00 alle 13:00, attraverserà varie zone del centro storico, partendo da piazzale Ugo La Malfa e arrivando a piazzale Ostiense. Inoltre, è prevista la corsa di Miguel, un appuntamento che attirerà l’attenzione dei cittadini e dei visitatori. Questi eventi si inseriscono nel calendario cittadino, offrendo opportunità di partecipazione e osservazione.

Domani, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si svolgerà un corteo che partirà da piazzale Ugo La Malfa e arriverà fino a piazzale Ostiense, attraversando via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania, via della Piramide Cestia e piazza di Porta San Paolo. Si segnala che potrebbero esserci limitazioni o deviazioni per le linee del trasporto pubblico. L’informazione è fornita da Roma servizi per la mobilità. Inoltre, domenica, dalle ore 6:30 fino alle ore 13:00, nell’area del Foro Italico avrà luogo la Corsa di Miguel. Durante la fascia oraria che va dalle 6:30 alle 9:00, è prevista la chiusura di lungotevere Maresciallo Diaz, nel tratto compreso tra viale Antonino di San Giuliano e viale Boselli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Rsm, corteo in centro e corsa di Miguel, gli eventi del fine settimana

