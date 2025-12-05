Nuovi attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania Feriti 11 palestinesi

Il governo israeliano è alle prese con una complessa approvazione di nuove spese militari. Nuovi attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania. Almeno 11 palestinesi sono rimasti feriti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nuovi attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania. Feriti 11 palestinesi

