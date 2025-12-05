Nuovi attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania Feriti 11 palestinesi

Tv2000.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo israeliano è alle prese con una complessa approvazione di nuove spese militari. Nuovi attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania. Almeno 11 palestinesi sono rimasti feriti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

nuovi attacchi dei coloni israeliani in cisgiordania feriti 11 palestinesi

© Tv2000.it - Nuovi attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania. Feriti 11 palestinesi

Argomenti simili trattati di recente

nuovi attacchi coloni israelianiIsraele | Colpire gli attivisti internazionali, la nuova pratica che vede uniti esercito e movimento dei coloni - Tre italiani sono tra gli attivisti internazionali feriti in un brutale attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al- Si legge su agoravox.it

Cosa c’entra il governo Netanyahu con le violenze dei coloni in Cisgiordania - La questione degli attacchi degli estremisti contro la popolazione civile palestinese non può essere separata dalle politiche governative nei Territori Occupati. tempi.it scrive

nuovi attacchi coloni israelianiCisgiordania, gli attivisti italiani aggrediti dagli israeliani: “I coloni sono già tornati” - Ne parlano con l'agenzia Dire gli attivisti italiani che nella notte tra sabato e domenica sono stati aggrediti nel sonno da una banda di dieci coloni armati ... Riporta dire.it

nuovi attacchi coloni israelianiVolontari italiani aggrediti da coloni israeliani vicino a Gerico: condanna dell’Italia - All’alba, un gruppo di dieci coloni israeliani mascherati ha fatto irruzione nella casa di tre volontari italiani e una canadese nella comunità di Ein al- Lo riporta online-news.it

nuovi attacchi coloni israelianiTre italiani feriti in un attacco dei coloni vicino Gerico. Tajani: Israele fermi queste violenze - (askanews) – Tre cittadini italiani e un cittadino canadese sono rimasti feriti in un attacco lanciato oggi da coloni israeliani nella comunità di Ein al- Segnala askanews.it

nuovi attacchi coloni israelianiAttacco in Cisgiordania: Quattro Attivisti Internazionali, Tre Italiani, Feriti da Coloni - L'escalation delle tensioni in Cisgiordania ha raggiunto un nuovo picco con un recente episodio di violenza che ha coinvolto attivisti ... Segnala dailyexpress.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Attacchi Coloni Israeliani