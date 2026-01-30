Terni Iulian Cantea | La comunità romena stabile e numerosa merita pari dignità nella tutela alle minoranze linguistiche

A Terni, Iulian Cantea, responsabile del Dipartimento integrazione, ribadisce che la comunità romena, stabile e numerosa, merita pari dignità nelle politiche di tutela delle minoranze linguistiche. Cantea ha partecipato insieme a Maurizio Cecconelli, coordinatore locale di Fratelli d’Italia, a un incontro per promuovere un’integrazione “giusta e rispettosa dei valori comuni”. Entrambi hanno condiviso l’obiettivo di favorire un dialogo aperto e di rafforzare la presenza di questa comunità nel territorio.

Il responsabile del Dipartimento integrazione e relazioni con le comunità straniere di Fratelli d'Italia: "Estendere il riconoscimento anche alla lingua romena" Un intervento congiunto a sostegno di un'integrazione "Giusta e rispettosa dei valori comuni". Il responsabile del Dipartimento integrazione e relazioni con le comunità straniere Iulian Cantea ed il coordinatore ternano di Fratelli d'Italia Maurizio Cecconelli hanno espresso piena condivisione sull'estensione della tutela delle minoranze linguistiche, in ossequio all'articolo 6 della Costituzione, alla lingua romena. Il responsabile di settore Iulian Cantea di Fratelli d'Italia, in premessa, ha dichiarato a riguardo: "L'Italia è oggi la seconda casa per oltre un milione di cittadini romeni.

