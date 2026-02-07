Minoranze linguistiche in Puglia | cosa sono e dove si parlano Griko Arbëreshë e Francoprovenzale
In Puglia, tra le colline dei Monti Dauni e le piazze del Salento, ancora si parlano tre lingue diverse. Sono il Griko, l’Arbëreshë e il Francoprovenzale. Non sono solo dialetti, ma testimonianze vive di popoli migranti e di radici antiche che resistono nel tempo. La loro presenza si avverte nelle comunità locali e in alcune zone dove la lingua si tramanda di generazione in generazione.
Non solo dialetto: tra le colline dei Monti Dauni e le piazze del Salento resistono tre "isole" linguistiche che raccontano la storia di popoli migranti e antiche radici. Se chiudete gli occhi a Faeto, sui Monti Dauni, potreste pensare di essere in un villaggio provenzale del Medioevo. Se tendete l'orecchio a Martano, nel cuore del Salento, vi sembrerà di sentire l'eco di una polis greca. La Puglia non è solo la terra dell'italiano e dei suoi mille dialetti: è un incredibile mosaico di lingue "altre" che sopravvivono con orgoglio, custodite da comunità che si sentono, allo stesso tempo, profondamente pugliesi e figlie di mondi lontani. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
