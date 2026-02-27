Milletrecento veleni esclusi per la morte di mamma e figlia a Campobasso | due mesi di mistero

A due mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, avvenuta all’ospedale Cardarelli di Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre, non sono stati trovati veleni o sostanze tossiche che possano spiegare i decessi. Le analisi escludono sostanze chimiche, lasciando ancora aperti i motivi della tragedia. La causa si cerca tra le possibili complicazioni mediche o altre cause non ancora identificate.

Campobasso, 27 febbraio 2026 – Resta da capire che cosa abbia ucciso davvero Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15enne, morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso nel giro di 12 ore, tra il 27 e il 28 dicembre. All’inizio era stata ipotizzata un’intossicazione alimentare. Milletrecento veleni esclusi Almeno 1.300 sostanze di origine chimica sono state escluse dal Centro antiveleni delI’Ircss Maugeri di Pavia diretto dal professor Carlo Locatelli. I numeri si riferiscono alla fine di dicembre ma i test stanno proseguendo perché naturalmente le possibilità sono infinite. Autopsie e analisi sugli alimenti Entro la fine di marzo sono attesi i risultati delle autopsie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

