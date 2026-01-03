Mamma e figlia morte a Campobasso prime risposte da esami | Esclusi da cause decesso funghi e veleno per topi

Le prime analisi sugli esami condotti a Campobasso escludono che i funghi sequestrati o il presenza di veleno per topi siano cause delle morti di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. La tragedia ha suscitato grande attenzione, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’intossicazione. Restano in corso ulteriori accertamenti per determinare le cause esatte di questa tragica perdita.

La morte a Campobasso di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita: sarebbero esclusi quali possibili cause dell'intossicazione e dei decessi sia i funghi, che erano tra gli alimenti sequestrati, sia il veleno per topi.

L’autopsia su mamma e figlia morte a Campobasso: cosa sappiamo. Il padre uscito dalla Rianimazione - La tragedia che ha spezzato le vite di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi potrebbe essere avvenuta la sera del 23 dicembre, quando a cena non c’era la figlia maggiore, che non è mai stata male. quotidiano.net

Tragedia a Campobasso: mamma e figlia morte, spunta l’ipotesi del veleno per topi - Mamma e figlia morte a Campobasso: la comunità di Pietracatella sotto choc tra indagini e sospetti su intossicazione alimentare. notizie.it

CAMPOBASSO. Mamma e figlia morte al Cardarelli, funerali in prossimità dell'Epifania Guarda il servizio #intossicazionealimentare #mammaefiglia #procura #OspedaleCardarelli #campobasso #pietracatella - facebook.com facebook

Tragedia in #Molise: cinque indagati per la morte di mamma e figlia #intossicate ed emerge anche l'ipotesi di #farina con #topicida x.com

