Madre e figlia morte a Campobasso dopo ore di agonia | ‘Vomito fino a 30 volte esclusi botulismo ed epatite’

Due persone, madre e figlia, sono decedute a Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre, dopo un periodo di grave malattia. Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50, sono state colpite da un’intensa serie di vomiti, fino a 30 volte. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause, escludendo al momento il botulismo e l’epatite. L’inchiesta prosegue per determinare le responsabilità e le ragioni di questa

L’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. Sono due le ipotesi principali sulle quali si sta concentrando l’inchiesta che dovrà chiarire la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, originarie di Pietracatella e decedute a Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre, a poche ore di distanza l’una dall’altra, dopo una lunga e drammatica agonia. A spiegarlo è il medico legale Marco Di Paolo, consulente della famiglia, che in attesa degli esiti delle analisi tossicologiche e microbiologiche invita alla prudenza, ma circoscrive con chiarezza il perimetro degli accertamenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Madre e figlia morte a Campobasso dopo ore di agonia: ‘Vomito fino a 30 volte, esclusi botulismo ed epatite’ Leggi anche: Campobasso, morte per "intossicazione alimentare" dopo cena di pesce madre e figlia 15enne: per la ragazza possibile "epatite fulminante" Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso, l’ipotesi di un’epatite fulminante. L’esperto: “Può causarla un fungo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio. Non escluso l'avvelenamento da parte di terzi; Madre e figlia morte a Campobasso: le ipotesi del tossicologo in attesa delle analisi; Madre e figlia morte a Campobasso, si rafforza l'ipotesi di tossinfezione alimentare. Madre e figlia morte a Campobasso per intossicazione: i risultati degli esami - Madre e figlia trovate morte a Campobasso per una sospetta intossicazione: escluse due cause. urbanpost.it

Mamma e figlia morte a Campobasso, occhi puntati su cartelle cliniche e attesa analisi Centro Antiveleni - Esclusi funghi e veleno per topi, restano sotto esame cartelle cliniche e alimenti: madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso ... fanpage.it

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: esclusa l’ipotesi della contaminazione della farina - Non si hanno ancora notizie certe sulle cause che hanno portato alla morte nello scorso weekend della 15enne Sara Di Vita e di sua madre, Antonella Di Ielsi. ilfattoquotidiano.it

https://ilfattoalimentare.it/madre-figlia-campobasso-sospetti-farina-tossinfezione-convince-meno.html

