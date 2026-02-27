Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo | due morti oltre 40 feriti Un passeggero |  Ho pensato a un terremoto 

Da xml2.corriere.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tram della linea 9 è deragliato poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto a Milano e si è schiantato contro un palazzo. L’incidente ha causato due morti e oltre 40 feriti, soccorse sul posto da numerose ambulanze. Un passeggero ha raccontato di aver pensato a un terremoto durante l’accaduto. La polizia sta gestendo la scena e indagando sulle cause dell’incidente.

È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan e deragliando si è schiantato contro un palazzo: due morti e 40 feriti. Sul posto tante ambulanze, il sindaco Sala  e il procuratore Viola. Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie, il mezzo (teoricamente destinato ad andare dritto) ha invece imboccato la svolta. Ma, appunto, era troppo veloce. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

