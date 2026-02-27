Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari, finendo contro un edificio e investendo alcune persone. Un testimone ha riferito che il mezzo viaggiava a velocità molto elevata, mentre un altro ha descritto la scena come un terremoto. Nell’incidente si registrano un morto e 39 feriti, di cui uno in condizioni gravi. Le persone coinvolte sono attualmente sotto il mezzo.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio, investendo delle persone e uccidendone una Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Dalle prime ricostruzioni il mezzo andava ad altissima velocità. È di un morto, un ferito grave e 38 feriti di cui 6 gialli 32 in codice verde, il primo bilancio dell'incidente avvenuto alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: un morto e 39 feriti, uno grave. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Un altro: "Sembrava un terremoto"

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: un morto e un ventina di feriti. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Un altro: "Sembrava un terremoto"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio, investendo delle persone e uccidendone una Un...

Leggi anche: Tram deraglia a Milano, investe alcune persone e finisce contro un edificio: almeno 3 feriti. «Altissima velocità, poi lo schianto»

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Perché i Conte non tornano; Al Berlin Story Bunker la storia del taxi sociale di Kherson.

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, investite alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo, in particolare sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal person - facebook.com facebook

Tram deragliato a Milano, i testimoni: «Ho pensato al terremoto, ho sentito qualcosa sotto» x.com