Milano tram deraglia e investe alcuni passanti | un morto e 39 feriti

A Milano un tram è deragliato finendo contro un edificio e investendo alcuni passanti. Nell'incidente una persona ha perso la vita e altre 39 sono rimaste ferite. Il mezzo si è staccato dai binari e ha proseguito la corsa prima di fermarsi contro una parete. Le autorità stanno predisponendo le prime indagini per chiarire cosa sia successo.

Un tram, il numero 9, è deragliato a Milano intorno alle 16 mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio, non ancora definitivo, parla di una vittima, un uomo, e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni., I feriti soccorsi sarebbero per la maggior parte passeggeri che erano a bordo del mezzo - un veicolo entrato in servizio da poche settimane - uscito dai binari e finito contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era infatti pieno di persone che, per l'impatto, sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il mezzo deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, tram deraglia e investe alcuni passanti: un morto e 39 feriti Leggi anche: Milano, tram deraglia e investe alcune persone: un morto e 39 feriti Milano, tram deraglia e investe i passanti: c’è un morto. Si lavora per estrarre i feriti incastrati. Si indaga per omicidio colposoSi indaga per omicidio colposo e lesioni in seguito al deragliamento di un tram della linea 9 a Milano. Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Dopo la sentenza del Tar, la Zona 30 a Bologna diventa stop and go; Scioperi di marzo: quali sono le date e cosa c’è da sapere. Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e oltre trenta feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone ancora incastrate sotto il mezzo. rainews.it Tram deraglia a Milano, un morto e 39 feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone, incastrate sotto il mezzo. Uscito fuori dai binari, finisce la sua corsa contro un edificio #ANSA - facebook.com facebook Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: un morto e 39 feriti – video x.com