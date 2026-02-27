Un tram a Milano è deragliato lungo viale Vittorio Veneto, investendo alcune persone. L'incidente ha provocato un morto e 25 feriti, alcuni in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno soccorso i feriti e stabilizzato la situazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

C'è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto a Milano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo deragliato intorno alle 16 mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia., Oltre alla vittima sono almeno 25 le persone rimaste ferite: per la maggior parte si tratta di passeggeri che erano a bordo del mezzo uscito dai binari e finito contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che, per l'impatto, sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il tram deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, tram deraglia e investe alcune persone: un morto e 25 feriti

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: un morto e un ventina di feriti. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Un altro: "Sembrava un terremoto"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio, investendo delle persone e uccidendone una Un...

Leggi anche: Milano, tram deraglia e investe alcune persone: ci sarebbe un morto

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Scioperi di marzo: quali sono le date e cosa c’è da sapere; Deraglia treno merci, bloccata linea Verona-Bologna: convogli con oltre 200 minuti di ritardo.

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, investite alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

Milano, deraglia tram della linea 9: una decina i feriti soccorsi, alcuni sono gravi. - facebook.com facebook

Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone, incastrate sotto il mezzo #ANSA x.com