Milano tram deraglia e investe i passanti | c’è un morto 40 i feriti Si indaga per omicidio colposo – Foto e video

Un tram della linea 9 a Milano è deragliato investendo alcuni passanti, causando un morto e quarant’anni feriti. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per omicidio colposo e lesioni. La scena si è svolta nel centro della città, dove i soccorritori sono intervenuti prontamente per assistere le persone coinvolte. Sono ancora in corso le verifiche sulle cause dell’incidente.

Si indaga per omicidio colposo e lesioni in seguito al deragliamento di un tram della linea 9 a Milano. Il blancio, provvisorio è di un uomo morto e 40 feriti, uno in codice rosso. Il mezzo ha finito la propria corsa fuori dai binari schiantandosi contro un edificio e investendo delle persone, una delle quali si trovano ancora incastrata sotto il mezzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto. Il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia quando ha affrontato la curva per via Lazzaretto, forse a velocità eccessiva. Il procuratore di Milano Marcello Viola è sul luogo, così come il sindaco Beppe Sala. 🔗 Leggi su Open.online

