Un tram della linea 9 a Milano è deragliato, finendo contro un edificio e investendo alcune persone. Due persone sono morte e altre quaranta sono rimaste ferite nell'incidente. Un testimone ha riferito che il tram procedeva a velocità molto elevata. Si ipotizza che il conducente possa aver avuto un malore prima dell’incidente.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Dalle prime ricostruzioni il mezzo andava ad altissima velocità. È di due morti - un è un sessantenne italiano e un uomo senza fissa dimora - e una quarantina di feriti, di cui due gravi, 6 gialli 32 in codice verde, il primo bilancio dell'incidente avvenuto alle 16.12 a Milano per il deragliamento del tram 9 in viale Vittorio Veneto. Il tram era diretto a Porta Genova: i vigili del fuoco stanno completando le attività di estricazione e bonifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 40 feriti. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Ipotesi malore del conducente

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 39 feriti, uno grave. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Ipotesi malore del conducenteUn tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: un morto e un ventina di feriti. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Un altro: "Sembrava un terremoto"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio, investendo delle persone e uccidendone una Un...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e 39 feriti, uno graveUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

A Milano deraglia un tram: un morto, 39 feriti. La prima ricostruzione dei fattiIl mezzo, anziché andare dritto, avrebbe imboccato una svolta dopo non essersi fermato alla stazione precedente. L'ipotesi di uno scambio rimasto ... avvenire.it

Un tram della linea 9 è deragliato a #Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il #tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. - facebook.com facebook

[27.02-17:10] #Milano tram della linea 9 deraglia in viale Vittorio Veneto +1 morto +40 feriti (di cui 2 in condizioni critiche) x.com