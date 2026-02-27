Milano tram deraglia e investe alcuni passanti | due morti e almeno 40 feriti

A Milano, un tram è deragliato e ha investito alcuni passanti causando due decessi e almeno 40 feriti. Le autorità stanno verificando un incidente avvenuto su uno scambio di binari dove si incrociano due linee, e non si esclude che il conducente possa aver avuto un malore. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio Veneto, mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio purtroppo parla di due vittime, due uomini, e almeno 40 feriti, di cui due in gravi condizioni. Una delle vittime è un uomo italiano di 60 anni residente a Rozzano, in provincia di Milano. Ancora da stabilire le cause dell'incidente. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso profondi cordoglio per il grave incidenteavvenuto a Milano e vicinanza alle famiglie delle vittime., Il mezzo deragliato è un veicolo entrato in servizio da poche settimane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

