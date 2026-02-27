Un tram ha deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano e ha investito alcune persone, provocando la morte di una persona. Il mezzo stava percorrendo la strada quando è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Ci sarebbe una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto a Milano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio., Secondo le prime informazioni il tram sarebbe deragliato finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto. Il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia., Come detto ci sarebbe una vittima e anche una decina di feriti, già soccorsi dal personale sanitario. Cinque i mezzi dei pompieri inviati sul posto dalla sede centrale di via Messina, per un totale di 25 uomini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, tram deraglia e investe alcune persone: ci sarebbe un morto

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: ci sono feriti. Un testimone: "Ho visto la morte in faccia"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

Tram deraglia a Milano e travolge alcuni passantiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone incastrate sotto il mezzo. rainews.it

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Ultim'ora, tram deraglia a Milano: passanti investiti. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

Un tram è deragliato a Milano, finendo a grande velocità contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Ci sarebbero alcuni feriti @ultimoranet x.com