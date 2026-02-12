Un tram si è schiantato giovedì pomeriggio a Sarajevo, investendo i passeggeri alla fermata. Un morto e quattro feriti gravi sono il bilancio dell’incidente. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un tram è deragliato giovedì pomeriggio e si è schiantato a una fermata affollata nel centro di Sarajevo, uccidendo una persona e ferendone gravemente altre quattro, secondo quanto riferito dalla polizia. Le autorità locali non hanno spiegato la causa dell’incidente, ma hanno affermato che sarà condotta un’indagine approfondita. Alcuni dei sopravvissuti sono gravemente feriti e a una donna è stata amputata una gamba. Sebbene Sarajevo abbia recentemente ricostruito completamente decine di linee tranviarie e acquistato tram nuovi, molti di quelli vecchi, alcuni dei quali hanno fino a 50 anni, sono ancora in uso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bosnia, a Sarajevo un tram deraglia e investe la folla a una fermata: un morto

Approfondimenti su Bosnia Sarajevo

In Bosnia-Erzegovina, le intense nevicate degli ultimi giorni hanno portato a oltre 50 centimetri di neve in 24 ore, causando chiusure stradali e disagi in diverse zone del paese.

Gli investigatori stanno scavando tra i documenti dei passati espatri verso Sarajevo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bosnia Sarajevo

Argomenti discussi: Haggadah di Sarajevo, il manoscritto simbolo della capitale della Bosnia Erzegovina; Cecchino a Sarajevo, l'angoscia di un sanvitese: Ero in Bosnia durante il conflitto, un'esperienza che ti segna per tutta la vita; I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Un nuovo indagato italiano nell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo: un amante delle armi di estrema destra.

Bosnia, a Sarajevo un tram deraglia e investe la folla a una fermata: un morto(LaPresse) - Un tram è deragliato giovedì pomeriggio e si è schiantato a una fermata affollata nel centro di Sarajevo, uccidendo una persona ... stream24.ilsole24ore.com

Da Sarajevo a Gaza, restituire un nome ai bambini uccisiLa capitale della Bosnia Erzegovina è diventata il cuore della consapevolezza del mondo. Per i cittadini di Sarajevo, che ogni sera leggono i nomi dei bambini uccisi a Gaza, assistere a scene di uccis ... balcanicaucaso.org

Il pm milanese incontra la Procura internazionale per acquisire documenti. Coinvolte anche autorità di Belgio, Francia e Bosnia per i crimini a Sarajevo - facebook.com facebook