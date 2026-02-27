Un tram della linea 9 si è scontrato con un edificio a Milano, deragliando e finendo fuori dai binari. L’incidente ha provocato due decessi e trentasette feriti, di cui uno in codice rosso. Sul luogo dell’incidente si registrano persone rimaste incastrate sotto il mezzo, mentre i soccorsi sono intervenuti rapidamente per gestire la situazione. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di valutazione.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. E' accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. A seguito dell'incidente due persone sono morte (un uomo italiano di sessant’anni residente a Rozzano) e almeno 39 sono rimaste ferite. I soccorsi Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tram deraglia a Milano, due morti. Trentasette i feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate»

Tram deraglia a Milano, morto un 60enne. Trentanove i feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

Tram deraglia a Milano, un morto e 39 feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e 39 feriti, uno graveUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: ci sono dei feriti - facebook.com facebook

Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: un morto e 39 feriti – video x.com