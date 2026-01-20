Bergamo Night Service propone un’esperienza innovativa: una navetta gratuita che percorre la città accompagnata dalla musica, offrendo un momento di socialità e aggregazione tra i giovani. Questo progetto mira a favorire incontri e scambi in un contesto informale, contribuendo a valorizzare il territorio e le sue iniziative culturali. Un modo semplice per vivere Bergamo in modo diverso, stimolando il senso di comunità tra i partecipanti.

L’INTERVISTA. Una navetta gratuita in giro per la città con giovani e musica. Ecco l’esperimento sociale fatto con «Bergamo Night Service». Ce ne parla uno dei suoi organizzatori che ora punta a un tavolo con le istituzioni per dare continuità al servizio. «Sul pullman quella sera ho visto una bellissima risposta da parte dei ragazzi che hanno accolto l’iniziativa in maniera entusiasta fin dal principio: non me l’aspettavo già alle 19 di trovarmi una muraglia di persone. Quindi grande la soddisfazione, anche solo per l’impegno che ci abbiamo messo». Michele Marcelli è uno dei titolari del locale Unplug di via Broseta e uno degli organizzatori insieme a «Nøid» di un progetto che ha portato nelle strade della città un autobus notturno gratuito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’idea giovane all’insegna della socialità: «Sul pullman con la musica in giro per la città»

In giro per le vie della città ma deve scontare 6 mesi di reclusione, giovane rintracciato e arrestatoNel pomeriggio di lunedì 12 gennaio, i carabinieri di Pescara hanno arrestato un giovane di 27 anni di nazionalità ucraina, rintracciato durante un controllo nel centro cittadino.

A Bertinoro le feste si chiudono all'insegna del divertimento con la musica dei Pasqualotti e i doni della BefanaA Bertinoro, le celebrazioni dell’Epifania si concludono con eventi dedicati a tutte le età.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gruppo giovani - CAI Veneto - Club Alpino Italiano; UpskillYOUng - Giovani crescono in competenza; Tasse scontate ai giovani? Cos'è la start tax e perché abbassare le imposte agli under 35 è una buona idea; Ecco come a Betlemme ci lasciamo salvare dai piccoli.

L’idea giovane all’insegna della socialità: «Sul pullman con la musica in giro per la città» - Una navetta gratuita in giro per la città con giovani e musica. Ecco l’esperimento sociale fatto con «Bergamo Night Service». ecodibergamo.it

7 Days Before Valentine FULL SEASON 1 (SUBT) BL Series

Giovane nel mirino della Juventus I bianconeri sono alla ricerca del vice Yildiz e il brasiliano potrebbe rappresentare il profilo ideale. Infatti, come riportato da Nicolò Schira, la dirigenza avrebbe chiesto informazioni per il classe 2003, con il Verona che valut - facebook.com facebook