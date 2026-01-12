Parla di libertà con la figlia Teresa E poi tanta musica e tanta città | stasera in tv c' è Jovayork il doc di Jovanotti a New York
Stasera in TV, Jovayork racconta l’esperienza di Jovanotti a New York, tra musica e libertà. Sei giorni in città per dar vita a un album nato quasi per caso, tra la passione e la spontaneità di un ritorno che ha segnato un nuovo capitolo. Un viaggio tra musica, creatività e il legame con la città, condiviso anche con la figlia Teresa, simbolo di libertà e di un percorso autentico.
Sei giorni. Una città. Un album che nasce quasi per caso. Jovayork – La musica dell’anima è il documentario che racconta l’avventura musicale più spontanea e travolgente di Jovanotti: il ritorno a New York, la metropoli che ha nel cuore da sempre, per registrare il nuovo album Niuiorcherubini (Brooklyn Studio) in una settimana di creatività pura. Niente piani prestabiliti, niente produzioni infinite. Solo Lorenzo che si lascia guidare dall’energia della città, incontra musicisti per strada, entra in uno studio a Brooklyn e si affida completamente al ritmo della Grande Mela. Fa il turista con la famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: “Siamo ripiombati nella guerra, è tutto in crisi. Sopraffatto dalle notizie, ero intossicato. Così ho deciso di far musica a New York”: parla Jovanotti in “JovaYork”
Leggi anche: La formula del talent con protagonisti gli over 60 rimane sempre la stessa: storie emozionanti e tanta, tanta musica
In Iran la rivolta parla giovane. Ragazze e ragazzi sfidano la teocrazia islamica per libertà, diritti, futuro. Non è ideologia. E’ dignità!! - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.