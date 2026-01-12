Parla di libertà con la figlia Teresa E poi tanta musica e tanta città | stasera in tv c' è Jovayork il doc di Jovanotti a New York

Stasera in TV, Jovayork racconta l’esperienza di Jovanotti a New York, tra musica e libertà. Sei giorni in città per dar vita a un album nato quasi per caso, tra la passione e la spontaneità di un ritorno che ha segnato un nuovo capitolo. Un viaggio tra musica, creatività e il legame con la città, condiviso anche con la figlia Teresa, simbolo di libertà e di un percorso autentico.

