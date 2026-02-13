Elle Fanning si fa notare con un make-up effetto sunburn durante la prima giornata della New York Fashion Week, un look scelto per sottolineare la tendenza del momento e già molto commentato sui social.

La settimana della moda, che presenta le collezioni per l'autunno-inverno 2026-2027, è già entrata nel vivo nella Grande Mela e le star fanno parlare più degli abiti in passerella. Ecco tutti i beauty look che ci stanno piacendo di più. Pronti a votarli? +++dropcap New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 sulle passerelle fa il pieno di star in front row. E sono proprio queste ultime a conquistare le scene, complici i loro beauty look da dieci e lode che non hanno nulla da invidiare a quelli delle modelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il make-up effetto sunburn di Elle Fanning e gli altri beauty look delle star in front row alla New York Fashion Week

Questa mattina a New York si sono aperte le sfilate della Fashion Week.

Le star si accalcano in prima fila alle sfilate della New York Fashion Week, attirando più attenzione degli abiti in passerella.

