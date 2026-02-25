Milano Fashion Week | Uma Thurman e l' infallibile potere della camicia bianca e tutte le altre star in front row

Luci, dunque, puntate sulle collezioni Autunno-inverno 202627 disegnate dai più celebri stilisti, alcuni dei quali al loro debutto, ma anche sulle prime file dei défilé, come di consueto gremiti di tantissime celeb nostrane e internazionali. Dopo Diesel, che ha aperto la settimana chiamando nel suo front row, tra gli altri, Aurora Ramazzotti, vestita di black leather e stivali in denim nero, Melissa Satta e Francesca Cavallin col figlio Leonardo Remigi, il secondo giorno è iniziato con la romantica sfilata di Luisa Beccaria, seguita a ruota da Jil Sander, Antonio Marras e Fendi, che ha visto il debutto di Maria Grazia Chiuri come direttore creativo della Maison. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

New York Fashion Week: i tre fili di perle di Uma Thurman (e tutte le altre star in front row)Ad aprire il secondo giorno di sfilate è stata la maison Carolina Herrera, che ha visto tra le celeb protagoniste una spumeggiante Lauryn Hill con una...

New York Fashion Week: Amanda Seyfried, una ragazza d'oro (e tutte le altre star in front row)Riflettori, dunque, puntati sulle collezioni dell'Autunno-inverno 2026/27 firmate dalle più prestigiose Maison, ma anche sulle tantissime celeb, prota...

